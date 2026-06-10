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Banner aus Leonding

Hersteller von Autobatterien mit leichtem Rückgang

Oberösterreich
10.06.2026 16:30
Banner Batterien haben ihren Hauptsitz in Leonding.
Banner Batterien haben ihren Hauptsitz in Leonding.(Bild: Banner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Batteriehersteller Banner mit Sitz in Leonding bei Linz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang um zwei Prozent auf 311 Millionen Euro verzeichnet. Durch die Verlängerung langfristiger Großaufträge sei die Produktion aber bis 2028 ausgelastet, so das Unternehmen.

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Gewinnzahlen veröffentlicht Banner nicht. Ein Ausblick auf das kommende Jahr sei schwer, denn die Märkte seien volatil, die Planbarkeit schlecht.

Banner fertigt in Leonding Starter- und Bordnetz-Batterien für Autos auf Blei-Säure-Basis. Während Verbrennerfahrzeuge eine Starterbatterie benötigen, läuft bei Elektrowagen nur das Bordnetz über die Batterie – die Batterien für die Verbrenner sind für Banner daher lukrativer, weil größer. Dass das durchschnittliche Alter der Autos seit Corona gestiegen sei, komme Banner hingegen zupass, erklärte Vertriebs- und Marketingleiter Franz Märzinger. Denn je älter ein Fahrzeug, desto öfter muss die Batterie getauscht werden. Und der Markt für Ersatzbatterien sei dreimal so groß wie jener für Neuausstattung.

Zölle führten zu Einbußen
Rund zehn Prozent des Umsatzes wird in Österreich gemacht, 70 Prozent im europäischen Ausland sowie 20 Prozent in Nordamerika und Asien. China ist wegen seiner hohen Eigenproduktion kein Markt für Banner. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump habe zu Mengenverlusten in den USA geführt, so Märzinger. Man habe das zu einem großen Teil durch Geschäfte mit Kanada kompensieren können.

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