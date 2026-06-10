Hersteller von Autobatterien mit leichtem Rückgang

Banner fertigt in Leonding Starter- und Bordnetz-Batterien für Autos auf Blei-Säure-Basis. Während Verbrennerfahrzeuge eine Starterbatterie benötigen, läuft bei Elektrowagen nur das Bordnetz über die Batterie – die Batterien für die Verbrenner sind für Banner daher lukrativer, weil größer. Dass das durchschnittliche Alter der Autos seit Corona gestiegen sei, komme Banner hingegen zupass, erklärte Vertriebs- und Marketingleiter Franz Märzinger. Denn je älter ein Fahrzeug, desto öfter muss die Batterie getauscht werden. Und der Markt für Ersatzbatterien sei dreimal so groß wie jener für Neuausstattung.