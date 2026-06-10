Schule sollte besser auf Alltagsleben vorbereiten

Mentale Gesundheit immer wichtiger

Ganz vorne bei den Wünschen: Mentale Gesundheit der Schüler. „Während Corona war das Thema medial so präsent, seither geht es immer mehr unter. Dabei ist es sehr wichtig“, betont Eckerstorfer. Hier setzen sich die Schülervertreter für Buddy-Programme, Schul-Support-Personal und den Ausbau des Schulpsychologen-Angebots ein – schließlich kommen bundesweit auf einen Psychologen rund 6000 Schüler. „Unser zweiter Fokus liegt auf der Digitalisierung, vor allem im Bezug auf KI. Schüler müssen in der Schule auf die richtige Nutzung von Künstlicher Intelligenz vorbereitet werden“, so Eckerstorfer und Köck. Insbesondere sollten die Schüler lernen, die KI sinnvoll einzusetzen, ohne das kritische Denken zu verlieren. Dafür brauche es eine Fortbildung von Lehrkräften und eine Anpassung von Lehrmaterial und Lehrplan.