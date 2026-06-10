Mopedlenker kollidierte frontal mit einem Pkw

Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der 15-Jährige war mit seinem Moped auf der L1249 im Gemeindegebiet von Bachmanning in Fahrtrichtung Offenhausen unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Bergstraße kam er beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem an der Kreuzung stehenden Pkw, welcher von einem 53-Jährigen gelenkt wurde.