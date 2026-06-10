Mopedlenker kollidierte frontal mit einem Pkw

Im Kreuzungsbereich verlor ein 15-jähriger Mopedfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und krachte frontal in einen stehenden Pkw. Der Bursch musste nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der 15-Jährige war mit seinem Moped auf der L1249 im Gemeindegebiet von Bachmanning in Fahrtrichtung Offenhausen unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Bergstraße kam er beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem an der Kreuzung stehenden Pkw, welcher von einem 53-Jährigen gelenkt wurde.
Der 15-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 53-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.
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