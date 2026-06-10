Tanz Linz: Liebespaar bekommt zweite Chance

Die armenische Choreographin Lilit Hakobyan, die in Berlin lebt und arbeitet, hat für die 16 Tänzerinnen und Tänzer von Tanz Linz eine körperliche und fesselnde Reise durch Fragen des Schicksals und des freien Willens entwickelt. Das Ensemble tritt dieses Mal nicht als Gruppe in Erscheinung, sondern es gibt auch Hauptrollen.

Und: „Die Tänzerinnen und Tänzer bringen sowohl künstlerisch als auch technisch ihre eigenen Perspektiven in die Arbeit ein“, verrät Hakobyan über die Zusammenarbeit mit dem Ensemble.