41 Jahre später: Kommt jetzt Wahrheit ans Licht?

Der Mord an Gabriele Blaha zählt zu den rätselhaftesten Kriminalfällen Oberösterreichs. In der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ steht der ungeklärte Fall nun im Mittelpunkt. Die „Krone“ war bei den Dreharbeiten dabei und blickt auf einen Fall, der bis heute viele Fragen offenlässt.
Nicht weniger als 41 Jahre nach einem der rätselhaftesten Kriminalfälle Oberösterreichs keimt neue Hoffnung auf Aufklärung auf: In der Sendung „Fahndung Österreich“ wird heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr auf ServusTV der Mord an der Linzer Prostituierten Gabriele Blaha neu aufgerollt.
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