41 Jahre später: Kommt jetzt Wahrheit ans Licht?

Der Mord an Gabriele Blaha zählt zu den rätselhaftesten Kriminalfällen Oberösterreichs. In der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ steht der ungeklärte Fall nun im Mittelpunkt. Die „Krone“ war bei den Dreharbeiten dabei und blickt auf einen Fall, der bis heute viele Fragen offenlässt.