In Linz gestohlene Räder in Ungarn aufgetaucht

Diebe ausgeforscht

„Im Idealfall können wir das sichergestellte Rad mit einer Diebstahlsanzeige in Verbindung bringen oder der mutmaßliche Besitzer hat andere Beweise dafür, dass es ihm gehört“, erklärt ein Ermittler. Bei den Lenkern des in Ungarn kontrollierten Lkw dürfte es sich nur um Hehler gehandelt haben. Die Diebe seien ebenfalls ausgeforscht worden. Laut Polizei handelt es sich um zwei ausländische Staatsbürger aus Linz, die es auf günstige Mountainbikes ebenso abgesehen hatten, wie auf hochpreisige E-Bikes. Die Reifen der Räder wurden übrigens nur für Transportzwecke abmontiert