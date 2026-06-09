In Linz gestohlene Räder in Ungarn aufgetaucht

Sie wurden im Großraum Linz gestohlen und sollten im Ausland verkauft werden. Doch so weit kam es nicht, denn 30 Fahrräder wurden bei einer Kontrolle in Ungarn sichergestellt und kamen zurück in die Landeshauptstadt. Dort werden nun die Besitzer gesucht.
Die Landespolizeidirektion Oberösterreich sucht aktuell in den sozialen Medien nach Besitzern von gestohlenen Fahrrädern. Das Diebesgut war entdeckt worden, als ungarische Polizisten im Grenzgebiet zu Serbien einen Kastenwagen kontrollierten und konnten Diebstählen im Großraum Linz zugeordnet werden. 18 Zweiräder sind bereits wieder bei ihren Besitzern, nach 12 „Pedalrittern“ wird noch gesucht.
Diebe ausgeforscht
„Im Idealfall können wir das sichergestellte Rad mit einer Diebstahlsanzeige in Verbindung bringen oder der mutmaßliche Besitzer hat andere Beweise dafür, dass es ihm gehört“, erklärt ein Ermittler. Bei den Lenkern des in Ungarn kontrollierten Lkw dürfte es sich nur um Hehler gehandelt haben. Die Diebe seien ebenfalls ausgeforscht worden. Laut Polizei handelt es sich um zwei ausländische Staatsbürger aus Linz, die es auf günstige Mountainbikes ebenso abgesehen hatten, wie auf hochpreisige E-Bikes. Die Reifen der Räder wurden übrigens nur für Transportzwecke abmontiert
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