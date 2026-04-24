Akte Bankraub: Verdächtiger steht ohne Alibi da

„Beweis beziehungsweise Nachweis, dass sich eine verdächtige Person zur Tatzeit nicht am Tatort aufgehalten hat und somit als Täter nicht in Frage kommt – so die rechtliche Definition eines, für Emittler wie auch für Verdächtige wichtiges Alibi. Und im Fall des in Untersuchungshaft sitzenden, mutmaßlichen Bankräubers hat dieser aus Sicht der Justiz eben kein nachweisliches Alibi.