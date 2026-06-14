Gregoritsch: „Es hätte etwas mit uns gemacht“

„Wir sind froh, dass es weitergeht“

„Wir freuen uns, dass er verlängert hat. Die bisherige Phase war sehr erfolgreich und wir sind froh, dass es weitergeht“, sagte Schlager. Über die monatelangen Diskussionen rund um Rangnicks Zukunft habe er sich allerdings keine allzu großen Gedanken gemacht. „Ich habe mir den Kopf nicht zerbrochen, denn jeder hat seine eigenen Themen, in die man nicht eingreifen kann. Es geht darum, wo er sich wohlfühlt. Alles in allem sind das tolle Nachrichten.“