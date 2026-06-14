Gregoritsch: „Es hätte etwas mit uns gemacht“

„Es war sehr wichtig, dass es diese Nachrichten noch vor der WM gab. Es hätte etwas mit uns gemacht, wenn er den Vertrag nicht verlängert hätte“, sagte Michael Gregoritsch über den Verbleib von Teamchef Ralf Rangnick.
Die wochenlangen Spekulationen um die Zukunft von Ralf Rangnick sind beendet und das kommt bei Österreichs Nationalspielern freilich bestens an. Im Teamcamp in Santa Barbara äußerten sich Xaver Schlager und Michael Gregoritsch positiv zur Vertragsverlängerung des Teamchefs bis zur EM 2028.
„Wir sind froh, dass es weitergeht“
„Wir freuen uns, dass er verlängert hat. Die bisherige Phase war sehr erfolgreich und wir sind froh, dass es weitergeht“, sagte Schlager. Über die monatelangen Diskussionen rund um Rangnicks Zukunft habe er sich allerdings keine allzu großen Gedanken gemacht. „Ich habe mir den Kopf nicht zerbrochen, denn jeder hat seine eigenen Themen, in die man nicht eingreifen kann. Es geht darum, wo er sich wohlfühlt. Alles in allem sind das tolle Nachrichten.“
„Es hätte etwas mit uns gemacht“
Auch Michael Gregoritsch sieht in Rangnicks Entscheidung ein wichtiges Zeichen – insbesondere unmittelbar vor dem WM-Auftakt der ÖFB-Auswahl. „Es war sehr wichtig, dass es diese Nachrichten noch vor der WM gab. Es hätte etwas mit uns gemacht, wenn er den Vertrag nicht verlängert hätte“, so der Augsburg-Legionär.
Am Montagvormittag (Ortszeit) steigt im Harder Stadium noch das Abschlusstraining für das WM-Auftaktmatch gegen Jordanien, ehe die ÖFB-Auswahl am Nachmittag nach San Francisco fliegt. Im benachbarten Santa Clara geht am Dienstagabend (Mittwoch 6.00 Uhr MESZ) die Endrunden-Ouvertüre gegen den WM-Neuling über die Bühne.
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