Nockisfest: „Freu mich auf die Nacht der Legenden“

„Ich freue mich schon riesig auf das Nockisfest und auf Kärnten. Ich hab’ ja gut zehn Jahre in Tirol gelebt, und da haben wir oft Ausflüge nach Kärnten gemacht. An diese Zeiten habe ich viele schöne Erinnerungen“, schwärmt die Schlager-Ikone im „Krone“-Interview. „Inzwischen fühle ich mich auch ohne Lampenfieber wohl. Ab und zu, wie am Legenden-Freitag beim Nockifest, darf ich ja noch Bühnenluft schnuppern. Und das genieße ich dann sehr.“