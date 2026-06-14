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Musikikone Ireen Sheer

Nockisfest: „Freu mich auf die Nacht der Legenden“

Kärnten
14.06.2026 20:00
Die Nockis laden wieder zu ihrem traditionellen Fest an den Millstätter See.
Die Nockis laden wieder zu ihrem traditionellen Fest an den Millstätter See.(Bild: soulspacestudios)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Vom 18. bis 20. September geht am Millstätter See wieder das traditionelle Nockisfest über die Bühne. Die „Krone“ sprach mit Schlagerikone Ireen Sheer, die bei der „Nacht der Legenden“ mit an Bord ist.

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„Das ist wahrscheinlich das beste Musikprogramm, das es je bei Nockisfest gegeben hat“ – verkündet Nockis-Frontman Gottfried „Friedl“ Würcher stolz. Vor allem im Rahmen der „Nacht der Legenden“, der Eröffnung am Freitag, wird am Millstätter See ein Hit-Feuerwerk gezündet. Künstler, Songs und Erinnerungen mehrerer Jahrzehnte und Generationen sind an diesem Abend auf einer Bühne vereint.

Schlagerikone Ireen Sheer wird bei der Nacht der Legenden am Nockisfest bestimmt kein Kofweh ...
Schlagerikone Ireen Sheer wird bei der Nacht der Legenden am Nockisfest bestimmt kein Kofweh haben.(Bild: Büro Ireen Sheer)

Und das, neben den Nockis selbst, mit hochkarätigen Interpreten wie Natalie Holzner, die Tiroler Gruppe Brennholz, Roberto Blanco sowie den Legenden Hubert Urach (Fidelen Lavanttaler), Jogl Brunner vom einstigen Bruder-Duo Brunner & Brunner und Schlagerlegende Ireen Sheer („Heut Abend hab’ ich Kopfweh“, „Xanadu“), die allesamt für das Nockisfest auf die Bühne zurückkehren.

„Habe nur schöne Erinnerungen“
„Ich bin seit den 70er Jahre im deutschen Musikgeschäft. Als die Nockis Anfang der 80er Jahre ihre große Karriere starteten, bin ich natürlich schnell mit ihnen in Kontakt gekommen. Wir hatten viele gemeinsame Auftritte, TV-Sendungen und vor allem viel Spaß“, so Ireen Sheer, die nicht lange überlegte und für die „Nacht der Legenden“ zusagte.

„Ich freue mich schon riesig auf das Nockisfest und auf Kärnten. Ich hab’ ja gut zehn Jahre in Tirol gelebt, und da haben wir oft Ausflüge nach Kärnten gemacht. An diese Zeiten habe ich viele schöne Erinnerungen“, schwärmt die Schlager-Ikone im „Krone“-Interview. „Inzwischen fühle ich mich auch ohne Lampenfieber wohl. Ab und zu, wie am Legenden-Freitag beim Nockifest, darf ich ja noch Bühnenluft schnuppern. Und das genieße ich dann sehr.“

Volles Programm auch am Samstag und Sonntag
Und: Samstag (19. 9.) sorgen die Nockis mit Hannah, den Rodensteinern, Marc Pircher und Marco Ventre für Stimmung. Am Sonntag steht der traditionelle Frühshoppen – natürlich mit den Nockis – auf dem Programm!

Infos und Karten für das Nockisfest vom 18. bis 20. September am Millstätter See auf www.nockis.at und www.oeticket.com

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