Plante Konzert in Wien
Heli-Absturz in Rio: US-Musikstar unter Toten
Am Sonntag ist es in Rio de Janeiro zu einem schlimmen Flugunglück gekommen. Zwei Helikopter krachten in der Luft zusammen – sechs Menschen starben. Wie inzwischen bekannt wurde, befindet sich unter den Opfern auch der bekannte US-Musiker Oliver Tree (32).
Der Feuerwehr zufolge stürzten die beiden Helikopter nach der Kollision auf den Parkplatz eines Elektroauto-Händlers, wo „mindestens 20 Fahrzeuge“ Feuer fingen. „Mindestens sechs Todesopfer wurden bestätigt, alle waren Besatzungsmitglieder“, teilte die Feuerwehr mit.
Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und in Flammen stehende Fahrzeuge.
Trümmer wurden Hunderte Meter weit geschleudert
Trümmer der beiden Hubschrauber wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Fabio Contreiras Hunderte Meter weit geschleudert. Die Behörden setzen demnach bei der Suche nach der Unfallursache auf die Auswertung der Flugdatenschreiber sowie Videoaufnahmen.
Fotos: Die Wracks stürzten auf einen Parkplatz und lösten einen Brand aus
Musikstar befand sich gerade auf Welt-Tournee
Unter den Todesopfern befindet sich laut CNN Brasil auch der bekannte US-Musiker Oliver Tree. Der für seinen markanten Topfschnitt bekannte Rapper war mit Songs wie „Alien Boy“, „Life Goes On“ und „Miss You“ bekannt geworden und kommt im Streamingdienst Spotify auf mehr als 700 Millionen Aufrufe.
Kurz vor dem Unglück postete er auf Instagram noch einen Beitrag aus Brasilien (siehe Beitrag unten). Er befand sich gerade auf Welt-Tournee.
Konzert am 9. Juli in Wien war geplant
Am 9. Juli wäre der 32-Jährige auch in der Arena Wien aufgetreten. Ein Open-Air-Konzert stand auf seinem Plan. Ebenfalls an Bord waren nach Polizeiangaben ein brasilianischer Musikproduzent sowie ein Video-Regisseur und ein bekannter Youtuber aus Argentinien.
In Brasilien war es zuletzt zu mehreren Unfällen mit Kleinflugzeugen gekommen. Erst im Mai war ein Kleinflugzeug in Belo Horizonte in ein Wohnhaus gestürzt. Damals waren drei Menschen ums Leben gekommen.
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