Heli-Absturz in Rio: US-Musikstar unter Toten 

Zwei Helikopter krachten in Rio in der Luft ineinander und stürzten anschließend auf den Parkplatz eines Autohauses und lösten einen Brand aus (rechts). Sechs Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben – darunter auch der US-Musiker Oliver Tree (Mitte). (Bild: Krone-Collage/AP/Bruna Prado, AFP/SUZANNE CORDEIRO)