Veranstalter glücklich: „Hat alles übertroffen!“

Dennoch haben sein Team und er versucht, die Stimmung intern hochzuhalten und wurden am Ende vom Wettergott mit Sonnenschein belohnt. „Wir haben gerätselt, ob richtig viel los sein wird. Es hat dann alles übertroffen.“ Über die ganze Strecke verteilt standen die Fans des Mountainbike-Sports, feuerten die rot-weiß-roten Fahrer teilweise schon fast zu laut an, wie Junioren-Siegerin Lina Frener meinte: „Ich bin reingefahren und die Leute haben meinen Namen so laut geschrien, dass es mich erschreckt hat, ich fast geflogen wäre.“ Am Ende beflügelte die Unterstützung die Vorarlbergerin aber.