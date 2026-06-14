Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mountainbike-Weltcup

Veranstalter glücklich: „Hat alles übertroffen!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.06.2026 22:00
Der Zielraum in Leogang war komplett voll.
Der Zielraum in Leogang war komplett voll.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Mountainbike-Weltcup 2026 in Leogang ist wieder Geschichte. Ein Wochenende voll mit spannenden Rennen, einem Heimsieg von Vali Höll und prächtiger Stimmung liegt hinter den Veranstaltern. Diese wurden für die kräfteraubende Arbeit unter Woche schlussendlich mit Tollhaus-Stimmung und Sonnenschein belohnt.

0 Kommentare

„Das entschädigt natürlich schon“, zeigte sich Veranstalter Kornel Grundner nach einem perfekten Samstag beim Mountainbike-Weltcup in Leogang glücklich. Durch den Sieg von Lokalmatadorin Valentina Höll verwandelte sich der Zielraum in ein Tollhaus. Für die Organisatoren der Lohn für die harte Arbeit. „Ich glaube, es war für das ganze Team die letzten Tage ziemlich fordernd mit den Wetterbedingungen. Viel Dreck, sehr viel Nass.“

Dennoch haben sein Team und er versucht, die Stimmung intern hochzuhalten und wurden am Ende vom Wettergott mit Sonnenschein belohnt. „Wir haben gerätselt, ob richtig viel los sein wird. Es hat dann alles übertroffen.“ Über die ganze Strecke verteilt standen die Fans des Mountainbike-Sports, feuerten die rot-weiß-roten Fahrer teilweise schon fast zu laut an, wie Junioren-Siegerin Lina Frener meinte: „Ich bin reingefahren und die Leute haben meinen Namen so laut geschrien, dass es mich erschreckt hat, ich fast geflogen wäre.“ Am Ende beflügelte die Unterstützung die Vorarlbergerin aber.

Die Wermutstropfen des Wochenendes? Im Gegensatz zu Frener schmiss es Junioren-Vorjahressiegerin Rosa Zierl (Schulter ausgekugelt) und Paul Schmidinger vom Bikeclub LeoGang wirklich. Der Oberösterreicher hätte gegen die Elite fahren dürfen, verletzte sich aber am Donnerstag im Training. Die Diagnose: eine Nierenruptur fünften Grades und Saisonende.

Außerdem hatten die heimischen Fans beim Abschluss des Weltcupwochenendes 2026 nichts zu jubeln. Bei rutschigen Bedingungen wurden die Tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger im Cross Country Olympic nur Zehnte bzw. 27., während Jenny Rissveds (Sd) gewann. Bei den Herren jubelte der Franzose Adrien Boichis.

Lesen Sie auch:
Valentina Höll lieferte eine Machtdemonstration ab.
Mountainbike-Weltcup
Vor Bayern-Trainer Kompany war Höll unschlagbar
13.06.2026
Qualifikation startet
Olympia-Traum steht für Pertl-Brüder über allem
13.06.2026

Steinfeld kam gut an
Dennoch durften sich Grundner und Co. freuen, die Adaptierungen auf der Strecke wurden von den Teilnehmern gut angenommen. „Das bietet mehr Spannung“, weiß Grundner. Besonders das neue Steinfeld macht optisch einiges her und wurde von den Athleten gelobt. Kommendes Jahr findet erneut ein Weltcup statt, bevor 2028 Leogang zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft austrägt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
14.06.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
213.211 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
126.560 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
101.104 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1401 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1326 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
774 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Mountainbike-Weltcup
Veranstalter glücklich: „Hat alles übertroffen!“
Paracycling
Zweimal EM-Silber in nur 24 Stunden geholt
In Klagenfurt
Salzburgerin feiert Staatsmeistertitel bei Ironman
Kalte Bedingungen
Zehn Landesmeister-Titel für Ausnahmetalent
Einigung erzielt
Salzburg steht kurz vor Trainer-Verpflichtung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf