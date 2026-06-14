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Flugzeugunfall in USA:

11 Fallschirmspringer & Pilot sterben bei Absturz

Ausland
14.06.2026 22:37
Schreckliche Tragödie in den USA: Bei einem Flugzeugabsturz sind zwölf Menschen gestorben. Die ...
Schreckliche Tragödie in den USA: Bei einem Flugzeugabsturz sind zwölf Menschen gestorben. Die Trümmerteile liegen auf dem Feld verteilt.(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Flugzeugabsturz in den USA sind wohl zwölf Menschen in Missouri ums Leben gekommen. Laut einem Medienbericht waren ein Pilot und elf Fallschirmspringer an Bord.

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Die Autobahnpolizei teilte auf X mit, dass sich der tödliche Absturz in der Nähe eines Flugplatzes im Raum der Kleinstadt Butler südlich von Kansas City (Bundesstaat Missouri) ereignet habe. Nach aktuellem Stand seien alle Insassen an Bord tot.

Beim Startvorgang abgestürzt
Die Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte auf X mit, dass sich es nach vorläufigen Informationen um ein Flugzeug handelte, das Fallschirmspringer transportiert. Es soll beim Startvorgang am späten Vormittag (Ortszeit 11.35 Uhr) abgestürzt sein. 

Der TV-Sender Fox 4 berichtete unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, dass sich an Bord neben dem Piloten elf Fallschirmspringer befunden haben sollen.

Warum das Flugzeug in der Nähe des Butler Memorial Airport abstürzte, blieb unklar. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei unterstützten die lokale Polizei und das Sheriff-Büro der Region Bates County.

Das Sheriff-Büro teilte mit, dass der Autoverkehr auf einer Straße in der Nähe des Flugplatzes gestoppt worden sei.

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