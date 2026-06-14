Zweimal EM-Silber in nur 24 Stunden geholt

Cornelia Wibmer holte gleich zweimal EM-Silber! Die Salzburgerin zeigte in Maniago (It) sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen starke Leistungen und belohnte sich selbst. Dabei rechnete sie im Vorfeld gar nicht damit, so gut drauf zu sein.
Die Paracycling-Europameisterschaft in Maniago (It) lief ganz nach dem Geschmack von Cornelia Wibmer. Die Handbikerin jubelte sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenfahren über eine Silbermedaille! „Vor den Rennen hier in Maniago habe ich mich eigentlich nicht so gut gefühlt, aber ich habe jetzt gelernt, dass ich mehr in mich vertrauen muss. Denn ich war nicht schlecht drauf und die Leistungen hier sind sehr gut“, sagte die Salzburgerin.
Im Straßenrennen lieferte sie sich einen packenden Dreikampf um den Sieg. „Es war ein cooles Rennen“, meinte Wibmer, die auf der Straße nicht reagieren wollte, sondern nach vorne attackierte. Erst auf den letzten 100 Metern wurde die 46-Jährige von der späteren Siegerin Sandra Fuhrer eingeholt. „Sie ist richtig stark gefahren. Leider hat sie mich im Sprint noch abgefangen“, seufzte Wibmer, die sich auf der Heimreise dennoch über zwei Silbermedaillen im Gepäck freute.
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