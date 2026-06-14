Zweimal EM-Silber in nur 24 Stunden geholt

Die Paracycling-Europameisterschaft in Maniago (It) lief ganz nach dem Geschmack von Cornelia Wibmer. Die Handbikerin jubelte sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenfahren über eine Silbermedaille! „Vor den Rennen hier in Maniago habe ich mich eigentlich nicht so gut gefühlt, aber ich habe jetzt gelernt, dass ich mehr in mich vertrauen muss. Denn ich war nicht schlecht drauf und die Leistungen hier sind sehr gut“, sagte die Salzburgerin.