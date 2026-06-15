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Nur Gelb für Depay

Brutalo-Foul! „Das hat nichts mit Fußball zu tun“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 00:34
Memphis Depay ging gegen Shogo Taniguchi hart zur Sache.
Memphis Depay ging gegen Shogo Taniguchi hart zur Sache.(Bild: AP/Julio Cortez)
Porträt von Markus Rattenböck
Von Markus Rattenböck

„Das hat nichts mit Fußball zu tun! Ich hätte Rot gezeigt“, schnaufte Ex-Schiedsrichter Thomas Steiner im ORF als er das Brutalo-Foul des Niederländers Memphis Depay gegen Japan (2:2) in der Wiederholung gesehen hatte. 

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Es war in der 83. Minute beim Stand von 2:1 für die Niederlande: Der eingewechselte Depay sieht Gegenspieler Shogo Taniguchi, springt hoch und mit der Schulter ins Gesicht des Japaners. „Absichtlich und völlig unnötig“, urteilte ORF-Experte Helge Payer in einer ersten Reaktion live im TV. 

(Bild: AP/Tony Guttierez)

Doch Schiedsrichter Elfath aus den USA zeigte nur die gelbe Karte und auch der VAR griff nicht ein. Glück für den 32-jährigen Stürmer. 

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„Ich hätte Rot gesehen!“
„Das hat nichts mit Fußball zu tun!“, so Steiner in einer Analyse nach dem Spiel. „Er geht mit seinem muskulösen Arm voll gegen den Kopf des Japaners. Wenn so eine Attacke gegen das Gesicht geht, muss man sich das zumindest noch einmal anschauen. Warum das vom VAR so als gelbe Karte akzeptiert wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte Rot gesehen!“

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