Brutalo-Foul! „Das hat nichts mit Fußball zu tun“

„Ich hätte Rot gesehen!“

„Das hat nichts mit Fußball zu tun!“, so Steiner in einer Analyse nach dem Spiel. „Er geht mit seinem muskulösen Arm voll gegen den Kopf des Japaners. Wenn so eine Attacke gegen das Gesicht geht, muss man sich das zumindest noch einmal anschauen. Warum das vom VAR so als gelbe Karte akzeptiert wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte Rot gesehen!“