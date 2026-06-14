„Dämlich“: Klopp entschuldigt sich live im TV

„Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können“

Klopp: „Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: ‘Noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen. Es ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz.“