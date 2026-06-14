„Dämlich“: Klopp entschuldigt sich live im TV

Mit einem kleinen Witz über Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Jürgen Klopp vor dem WM-Auftakt Deutschlands gegen Curaçao für Diskussionen gesorgt. Nach dem 7:1-Erfolg der DFB-Elf entschuldigte sich der TV-Experte nun live bei MagentaTV für seine Aussage.
Im MagentaTV-Vorbericht zum Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hatte der ehemalige Liverpool-Coach über die DFB-Elf diskutiert und dabei mit einem Grinsen gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.“ Kurz darauf wiederholte Klopp das Wort sogar noch einmal: „Noch.“ Es folgte Gelächter, ehe Müller lachend meinte: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“
Nach dem 7:1-Sieg Deutschlands gegen Curaçao meldete sich Klopp deshalb noch einmal persönlich zu Wort und entschuldigte sich live bei MagentaTV bei Bundestrainer Julian Nagelsmann.
„Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können“
Klopp: „Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: ‘Noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen. Es ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz.“
Und weiter: „Was ich festgestellt habe, ist: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich. Wir sind komplett auf eurer Seite, was auch immer ihr damit macht. Aber es kommt nichts von uns, das eure Abläufe stören soll.“
Damit sollten die Diskussionen über Klopps Aussage endgültig beendet sein. Nun kann sich Deutschland und Nagelsmann voll und ganz auf die WM konzentrieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.