Luke Littler führt England zum Titel bei Team-WM

Darts-Star Luke Littler hat England zum Triumph bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main geführt.
Zusammen mit Luke Humphries setzte sich der Weltranglistenerste im Finale gegen die Niederländer Michael van Gerwen und Gian van Veen mit 10:5 durch. Für den 19 Jahre alten Littler ist es der erste Titel bei der Team-WM, Humphries gewann bereits vor zwei Jahren – damals noch an der Seite von Michael Smith.
Bitteres Aus für Österreich
Für Österreich war es eine gebrauchte Team-WM. Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez mussten sich in einer dramatischen Partie im entscheidenden Gruppenspiel Frankreich nach 3:0-Führung noch mit 3:4 geschlagen geben.
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