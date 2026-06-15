Elfenbeinküste schlägt Ecuador in letzter Minute

Diallo erlöste die Elfenbeinküste

Nach der Pause hatte Ecuador durch einen Schuss von Valencia an die Außenstange (46.) die erste starke Offensivaktion, danach wurde die Elfenbeinküste spielbestimmender. Diomande scheiterte zweimal (50., 58.), die zunächst beste Möglichkeit vergab Wahi, der nur die Latte traf (52.). Als alle schon mit dem ersten torlosen Spiel dieser WM rechneten, schlug die Mannschaft von Teamchef Emerse Faé aber doch noch zu. Der in der zweiten Hälfte eingewechselte Diallo nahm einen Pass von Wilfried Singo direkt und traf genau ins Eck.