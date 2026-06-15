WM-Wirbel: „Zwielichtige Gestalt“ nicht in die USA

Giuliani ließ keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung aufkommen. „Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen ein großartiges Erlebnis haben – nicht nur in Dallas, sondern im ganzen Land. Dazu gehört auch, dass wir wissen, wer in die Vereinigten Staaten einreist“, sagte er. Man müsse „sicherstellen, dass wir nicht die falschen Leute ins Land lassen.“