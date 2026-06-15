Verspätung! Flug-Ärger für WM-Teilnehmer Uruguay

Pressekonferenz startete später

Anders als viele Medien sprach er nicht von Reisechaos und moderierte die Komplikationen stattdessen kurz und bündig ab. Auf die Dauer der Abflugverspätung ging Bielsa ebenfalls nicht ein. Die ursprünglich für 18.45 angesetzte Pressekonferenz startete gegen 20.30 Uhr (jeweils Ortszeit). Zuvor hatte unter anderem „The Athletic“ einen Verbandssprecher zitiert, der der FIFA die Schuld an der Verspätung gab.