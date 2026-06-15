Verspätung! Flug-Ärger für WM-Teilnehmer Uruguay

Die Reise der uruguayischen Nationalmannschaft von Cancún nach Miami einen Tag vor ihrem WM-Auftakt hat sich verzögert. Grund dafür sei ein Fehler bei der Abfertigung, teilte die FIFA mit.
„Die Fluggesellschaft hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt. Die FIFA stand während der gesamten Verzögerung in engem Kontakt mit der uruguayischen Nationalmannschaft“, hieß es weiter vom Weltverband.
Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag (0 Uhr MESZ) gegen Saudi-Arabien in das Turnier. Die verspätete Anreise beeinträchtigt die Vorbereitung nach Aussage des Argentiniers nicht. „Der Flug hat keine Probleme verursacht“, antwortete Bielsa auf eine entsprechende Frage. Weiter äußerte sich der 70-Jährige nicht zu dem Thema.
Pressekonferenz startete später
Anders als viele Medien sprach er nicht von Reisechaos und moderierte die Komplikationen stattdessen kurz und bündig ab. Auf die Dauer der Abflugverspätung ging Bielsa ebenfalls nicht ein. Die ursprünglich für 18.45 angesetzte Pressekonferenz startete gegen 20.30 Uhr (jeweils Ortszeit). Zuvor hatte unter anderem „The Athletic“ einen Verbandssprecher zitiert, der der FIFA die Schuld an der Verspätung gab.
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