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Warum der erste Eindruck so entscheidend ist

Mentale Stärke & Emotionale Balance
24.04.2026 16:00
Ein freundlicher Händedruck sagt oft mehr als tausend Worte.
Ein freundlicher Händedruck sagt oft mehr als tausend Worte.(Bild: Stock 4 You - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Ihr Gehirn entscheidet in weniger als einer Sekunde, ob Ihnen jemand sympathisch erscheint. Diese spontane Bewertung beeinflusst, wie offen wir für alles Weitere sind. Und oft bleibt dieser erste Eindruck länger haften, als uns lieb ist. Und auch selbst möchte man sympathisch „rüberkommen“. So klappt's!

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Ein sympathischer Eindruck entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch kleine Signale, die Nähe, Offenheit und Authentizität vermitteln. Viele davon lassen sich leicht umsetzen und machen im Alltag einen großen Unterschied.

Unser Gehirn bewertet Menschen so schnell, weil es evolutionär darauf programmiert ist, blitzartig einzuschätzen, ob uns jemand wohlgesonnen ist. Diese schnellen Urteile sparen Energie, geben Orientierung und helfen uns, soziale Situationen rasch einzuordnen,  auch wenn sie manchmal überraschend hartnäckig sind.

So gewinnen Sie Menschen schon in den ersten Sekunden

Lächeln Sie ehrlich: Ein echtes, entspanntes Lächeln wirkt sofort einladend.

Halten Sie Blickkontakt: nicht starr, sondern warm und aufmerksam.

Zeigen Sie Interesse: Kurze Nachfragen oder ein zustimmendes Nicken signalisieren Wertschätzung.

Achten Sie auf eine offene Körperhaltung: Arme nicht verschränken, Schultern locker.

Sprechen Sie klar und freundlich: Ein ruhiger Tonfall schafft Vertrauen und Nähe.

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