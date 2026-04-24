Warum der erste Eindruck so entscheidend ist

Ihr Gehirn entscheidet in weniger als einer Sekunde, ob Ihnen jemand sympathisch erscheint. Diese spontane Bewertung beeinflusst, wie offen wir für alles Weitere sind. Und oft bleibt dieser erste Eindruck länger haften, als uns lieb ist. Und auch selbst möchte man sympathisch „rüberkommen“. So klappt's!