Sonntags einkaufen? Das sagen die Wiener dazu

Seit vielen Jahren wird über die Sonntagsöffnung diskutiert. Zuletzt für die Zeit um den Song Contest. Im Rathaus wurde der Wunsch nach kurzer Überlegung wieder abgedreht. Die „Krone“ hat das Thema abfragen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig. Parteipolitisch allerdings überraschen gleich mehrere Werte.
Mehr als 1000 Wiener hat das Institut für Demoskopie und Datenanalays (IFDD) im Auftrag der „Krone“ befragt: „Wie stehen Sie dazu, ob Geschäfte in Wien sonntags öffnen dürfen sollen?“ Das Ergebnis ist auch parteipolitisch eine klare Sache und zeigt, dass viele Wiener gedanklich ganz offenbar anders ticken als ihre politischen Vertreter.
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