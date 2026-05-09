Gemischtes Echo für roten Plan zur Stundenerhöhung

Die FPÖ ortet darin einen „Schuss in den Ofen“, wie es die freiheitliche Arbeits- und Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch am Samstag in einer Aussendung ausdrückte. Der Vorschlag gehe an der Lebensrealität vorbei und werde nichts an der Vollzeitquote ändern. „Denn viele Teilzeitkräfte würden gerne mehr Stunden arbeiten, machen es aber nicht, weil es sich durch das von den Systemparteien gestaltete Steuersystem schlichtweg nicht auszahlt.“ Zudem könnten sich viele kleinere Betriebe es nicht leisten, nur Vollzeitkräfte anzustellen.

Grüne „warten auf Taten“

Der Grüne Arbeits- und Sozialsprecher Markus Koza zeigt sich in einer Aussendung am Samstag „erfreut“ über den Vorstoß. „Bislang sind das allerdings nur Ankündigungen, wir warten auf Taten.“ Laut Koza hätten die Grünen bereits einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Wenn es der Ministerin und der Bundesregierung mit der Umsetzung dieser wichtigen frauen- und arbeitsmarktpolitischen Forderung tatsächlich ernst ist, müssten die Regierungsparteien einfach unseren Antrag annehmen.“ Darüber hinaus fordern die Grünen, dass Mehrarbeit bei Teilzeit steuerlich gleichgestellt werde mit Überstunden bei Vollzeit.