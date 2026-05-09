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Konferenz mit Hoffenheim und Leipzig ab 15.30 Uhr

Deutsche Bundesliga
09.05.2026 04:45
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

33. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Vier Spiele in der Konferenz stehen an. Wir berichten live ab 15.30 Uhr im Ticker unten.

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