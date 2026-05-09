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WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
09.05.2026 05:00
WSG Tirol bekommt‘s mit Blau-Weiß Linz zu tun.
WSG Tirol bekommt‘s mit Blau-Weiß Linz zu tun.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

31. Runde in der Bundesliga! Die Partie WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel!

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