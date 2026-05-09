Hantavirus: WHO-Chef reist selbst zu Evakuierung

„Das ist kein weiteres COVID-19“

Doch nicht nur seine Ankunft verkündete Tedros auf den sozialen Medien, er richtete auch einen emotionalen Appell an die Bewohner von Teneriffa. „Ich weiß, dass Sie besorgt sind. Ich weiß, dass, wenn Sie das Wort ,Ausbruch oder Epidemie‘ hören und ein Schiff Ihre Küsten ansteuern sehen, Erinnerungen hochkommen, die keiner von uns vollständig überwunden hat. Der Schmerz von 2020 ist immer noch real, und ich bagatellisiere ihn keinen Moment lang. Aber ich brauche, dass Sie mir klar zuhören: Das ist kein weiteres COVID-19. Das aktuelle Risiko für die öffentliche Gesundheit durch den Hantavirus bleibt niedrig.“