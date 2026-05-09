Besonderes Outfit! Rangnick zieht Blicke auf sich

Ralf Rangnick hat am Samstagnachmittag in der deutschen Bundesliga die Blicke auf sich gezogen. Mit einer ganz besonderen RB-Leipzig-Jeansjacke drückte er seinem Ex-Klub gegen St. Pauli die Daumen.
Am Samstag feierte RB Leipzig den 10. Jahrestag seines Bundesliga-Aufstiegs. Mit dabei waren zahlreiche Helden. Unter anderem auch Ralf Rangnick, der damalige Trainer und Sportdirektor des Klubs.
Mit den damaligen Protagonisten ließ er sich von der Leipziger Kurve feiern. Dabei trug der Deutsche eine Kappe sowie eine spezielle Leipzig-Jeansjacke – ein lässiges Outfit! Bleibt zu hoffen, dass unser Teamchef bei der kommenden Weltmeisterschaft erneut viel Grund zum Jubeln hat.
Bewegende Momente
Zu bewegenden Szenen kam es kurz vor dem Anpfiff. Nach der furchtbaren Amokfahrt am Montag in Leipzig, bei der zwei Menschen ums Leben gekommen waren, hielten die Mannschaften eine Gedenkminute ab.
Die Spieler beider Teams trugen einen Trauerflor. „Leipzig steht zusammen – in jeder noch so dunklen Stunde“, war zudem auf einem Banner der Fans zu lesen.
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