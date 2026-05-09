Das entgeht Familien durch Budget-Sparmaßnahmen

Auch andere Beträge – etwa das Kinderbetreuungsgeld, dessen Höhe allerdings vom gewählten Modell abhängt – waren vom ersten Aussetzen der Valorisierung betroffen.

Die Einschnitte würden überproportional Mütter treffen – so werde das Kinderbetreuungsgeld zu 99 Prozent von Frauen bezogen, das Aussetzen des Teuerungsausgleichs bei der Familienbeihilfe belaste Frauen immerhin zu 55 Prozent.