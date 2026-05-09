Tadej Pogacar: „Komme sicher wieder nach Linz!“

„Wir haben alle gerade eine Pause, da hat es jetzt ganz gut gepasst“, erzählt OÖ-Radaushängeschild Felix Großschartner über jenen geheimen Überraschungsbesuch in Linz, der in der Rad-Szene ordentlich für Aufregung sorgt. Denn während beim Giro d’Italia aktuell die Pedale glühen, war kein Geringerer als Tadej Pogačar gemeinsam mit dem Belgier Florian Vermeersch in Oberösterreich unterwegs. Und somit jener Slowene, der viermal die Tour de France, einmal den Giro, zwei Weltmeistertitel und 13 Monumente des Rad-Sports gewinnen konnte.