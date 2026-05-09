Tadej Pogacar: „Komme sicher wieder nach Linz!“

Tadej Pogačar, der beste Rad-Fahrer der Welt, war beim OÖ-Duo Felix Großschartner und Michael Gogl auf Überraschungsbesuch. Eine Kaffeetour und eine Ausfahrt im Mühlviertel standen beim vor der Öffentlichkeit geheimgehaltenen Trip am Programm.
„Wir haben alle gerade eine Pause, da hat es jetzt ganz gut gepasst“, erzählt OÖ-Radaushängeschild Felix Großschartner über jenen geheimen Überraschungsbesuch in Linz, der in der Rad-Szene ordentlich für Aufregung sorgt. Denn während beim Giro d’Italia aktuell die Pedale glühen, war kein Geringerer als Tadej Pogačar gemeinsam mit dem Belgier Florian Vermeersch in Oberösterreich unterwegs. Und somit jener Slowene, der viermal die Tour de France, einmal den Giro, zwei Weltmeistertitel und 13 Monumente des Rad-Sports gewinnen konnte.
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