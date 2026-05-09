„Seit Danielas Tod feiere ich keinen Muttertag“

21 Jahre nach der Gräueltat an der Studentin Daniela Kammerer in Innsbruck wurde Mordanklage gegen einen einstigen Bekannten des Opfers erhoben. In der „Krone“ spricht jetzt die Mutter des toten Mädchens. Über die neuen Ermittlungserkenntnisse. Und über ihr unendliches Leid.
Irgendwie scheint es fast, als wäre sie noch da. In diesem hübschen Haus in Pürbach, einem kleinen Dorf im nördlichen Niederösterreich, nahe der Grenze zu Tschechien. Wo Daniela aufgewachsen ist, wo sie oft auf Feldern gespielt und in der Umgebung Radtouren unternommen hat.
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