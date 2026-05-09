Container auf Tiroler Recyclinghof in Brand

Das Feuer selbst konnte schließlich von der Feuerwehr durch einen Atemschutztrupp endgültig gelöscht werden. Schlimmeres konnte somit verhindert werden, wie Jäger erklärt: „Wir kennen die Örtlichkeiten am Hof gut. Bei der Anfahrt wurden wir informiert, dass es sich nur um einen Container gehandelt hat.“