Container auf Tiroler Recyclinghof in Brand

Brenzliger Einsatz für die Florianis aus Prutz (Tiroler Bezirk Landeck)! Auf einem Recyclinghof geriet ein Container in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rasch bändigen. Der Grund dürfte bereits bekannt sein.
Zum Brandgeschehen kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr. Dort geriet Abfall in einer Sperrmüllpresse in Brand. Der Vorarbeiter setzte den Notruf ab und führte gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Hofes noch erste Löschmaßnahmen mit Wasser durch.
Genau richtig, wie auch Mario Jäger, Kommandant der FF Prutz erklärt: „Die ersten Löscharbeiten wurden vom gut unterwiesenen Personal bereits vorab unternommen.“
Wir kennen die Örtlichkeiten am Hof gut. Bei der Anfahrt wurden wir informiert, dass es sich nur um einen Container gehandelt hat.
Mario Jäger, Kommandant FF Prutz
Das Feuer selbst konnte schließlich von der Feuerwehr durch einen Atemschutztrupp endgültig gelöscht werden. Schlimmeres konnte somit verhindert werden, wie Jäger erklärt: „Wir kennen die Örtlichkeiten am Hof gut. Bei der Anfahrt wurden wir informiert, dass es sich nur um einen Container gehandelt hat.“
Brandursache wohl bekannt
Ein Teil des Brandguts wurde aus dem Container entfernt. Nach der Kontrolle des Inhalts mit der Wärmebildkamera wurde die Presse abtransportiert. Grund für das Feuer dürfte falsch entsorgter Sondermüll gewesen sein.
Ein technischer Defekt an der Presse konnte bislang nicht festgestellt werden, zumal sich diese während des Ausbruchs des Feuers im Ruhemodus befand. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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