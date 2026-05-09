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Herziger Gruß zum 100.

Charles III. ehrt David Attenborough mit Tiervideo

Stars & Society
09.05.2026 14:43
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

„Dear David ...“ Mit diesen Worten beginnt König Charles III. ein persönliches Schreiben an Sir David Attenborough. Die beiden kennen sich bereits seit über 60 Jahren. Grund für Öko-Bauer und Tierfreund Charles, dem weltberühmten Naturforscher mit einem entzückenden Video seine Ehrehrbietung zu dessen 100. Geburtstag zu erbringen.

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Charles und Attenborough seien schon lange miteinander bekannt, verrät der britische König in dem etwa vierminütigen Clip. Er habe ihn 1958, also „eine Dekade vor Erfindung des Farbfernsehen“ kennengelernt. Dies beweist eine schwarz-weiß-Aufnahme, die Charles, Attenborough und einen Kakadu zeigt.

Seitdem hätten sich ihre Wege oft gekreuzt, ist Charles‘ Stimme im Off zu hören. Im Video ist zu sehen, wie er auf seinem schottischen Anwesen seine Karte an den Naturforscher schreibt.

Sehen Sie hier die herzige Videobotschaft des Königs:

Der König, einen kleinen Hund zu Füßen, spricht dem Forscher seine Anerkennung dafür aus, dass er „allen Menschen rund um den Globus“ die „Schönheiten und Wunder der Natur“ auf „neue und bewundernswerte Art nähergebracht“ habe. 

Damit habe er Charles‘ „Entschlossenheit und den dringenden Bedarf unterstrichen, unseren Planeten und alles Leben darauf für künftige Generationen zu beschützen und zu erhalten“. „Im Namen der ganzen Nation“, so der König abschließend, wünsche er dem am 8. Mai 1926 geborenen Attenborough einen „sehr glücklichen 100. Geburtstag“.

100 Jahre
SIR DAVID ATTENBOROUGH
David Attenborough ist einer der bekanntesten Naturdokumentarfilmer der Welt und prägte mit BBC-Serien wie „Planet Earth“ das moderne Verständnis von Natur- und Tierdokumentationen. Er machte den Klimawandel, Artensterben und Umweltschutz für Millionen Menschen verständlich und gilt als eine der wichtigsten Stimmen für den Schutz der Erde.

In der Folge ist in dem Clip zu sehen, wie Charles III. die Karte versiegelt und diese an einen Butler übergibt. Dieser reicht sie einem Pickup-Fahrer weiter, der sich mitsamt Border Collie auf den holprigen Weg macht, um die Botschaft dem Geburtstagskind zu überbringen. 

Attenboroughs ruhige Erzählweise, enorme Fachkenntnis und jahrzehntelange Arbeit machten ihn zu ...
Attenboroughs ruhige Erzählweise, enorme Fachkenntnis und jahrzehntelange Arbeit machten ihn zu einer weltweiten Ikone der Naturwissenschafts-Kommunikation.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Tierwelt als Retter
Als ein umgefallener Baumstamm die Straße blockiert, scheint das Vorhaben zu scheitern. Doch auf die von Attenborough jahrzehntelang bewunderte wie beschützte Tierwelt ist natürlich Verlass.

Zitat Icon

Ich treibe mich in der Welt herum und sehe mir die fabelhaftesten und interessantesten Dinge an. Was für ein Glück.

Attenborough 2016 (The Guardian)

Der Border Collie übernimmt und übergibt die Botschaft an einen jungen Steinadler. Es folgen ein Igel, eine Stockente, ein Fuchs und schlussendlich eine Schleiereule, die den Gruß in Harry-Potter-Manier in einen Briefschlitz einwirft.

Von Publikum umjubelt
Am Ende des Clips ist das Geburtstagskind mit einer recht mitgenommenen Karte in der Hand in der Royal Albert Hall zu sehen. Umjubelt vom Publikum hält der agile 100-Jährige seine Geburtstagskarte stolz in der Hand (siehe X-Beitrag oben).

Anschließend gab‘s sogar noch ein Ständchen für den preisgekrönten und sichtlich erfreuten Forscher und Naturfilmer. krone.at schließt sich den Glückwünschen gerne an – Happy Birthday, Sir David!

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