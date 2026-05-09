Talent kehrt zurück: „Ich lebe fürs Radfahren“

„Ich lebe fürs Radfahren.“ Das sagt Emelie Bauböck über ihre absolute Lieblingssportart, die sie täglich betreibt. Doch im Februar wurde ihr alles zu viel, wollte sie dem Leistungssport dem Rücken kehren und nur noch für sich in die Pedale treten. „Meine Saison davor war auch nicht die beste. Ich habe gesagt: Ich mag nicht mehr“, erzählt die 17-Jährige. Im Frühjahr saß sie dann viel auf dem Rad, hat außerdem Mentaltraining gemacht. Denn ein Sturz im Juni vergangenenen Jahres belastetete das Talent zusätzlich.