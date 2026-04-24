Soll man wirklich Dick-Pics verschicken?

Wieder sehen sich die Österreicher mit digitaler Post konfrontiert, die den Intimbereich eines berühmten Senders zeigt, um nicht zu sagen: eines berühmten Senderchefs. Ist so ein Versand virtueller Penisse legitim, empfehlenswert oder gar dienlich zur Förderung der Freizügigkeit in einem katholischen Land? Ich sage: nein. So groß die Versuchung mancher Männer (und selbst weniger Frauen) in dieser Angelegenheit auch sein mag, ihr porträtiertes Unterstübchen in die große, weite Welt zu senden: Ich muss vom Versand genitaler Kunstfotografie jeglicher Art abraten, vor allem aber unerbetener, und zwar aus mehreren Gründen.