Treffen neue Sparpläne ausgerechnet Kinder-Reha?

Ausgerechnet hier ist von Sparplänen die Rede. Weil die Gesundheitskasse (ÖGK) die Finanzierung gestoppt hat, zahlt das Land – auch für Patienten, die gar nicht aus Salzburg kommen. Und es geht wieder einmal um den ewigen Jammer, dass das österreichische Gesundheitssystem aus unterschiedlichen Töpfen finanziert wird.