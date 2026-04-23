Treffen neue Sparpläne ausgerechnet Kinder-Reha?

Liebe „Krone“-Leser! Jetzt droht schon wieder ein Sparkonzert in den Salzburger Landesspitälern, das wohl niemanden erfreut zurücklassen wird. Doch soll es ausgerechnet eine Einrichtung für Kinder treffen, die in einem Ausnahmezustand sind?
Hinter der Tür mit der Aufschrift „Station 23“ verbergen sich Schicksale. Familien, die mit voller Wucht aus dem gewohnten Leben gerissen wurden. Die Szenarien reichen vom akuten Schädel-Hirn-Trauma nach Unfällen bis zur Gehirnhautentzündung mit all ihren Folgen. Oft trifft es Kinder, die bisher völlig gesund waren.
Ausgerechnet hier ist von Sparplänen die Rede. Weil die Gesundheitskasse (ÖGK) die Finanzierung gestoppt hat, zahlt das Land – auch für Patienten, die gar nicht aus Salzburg kommen. Und es geht wieder einmal um den ewigen Jammer, dass das österreichische Gesundheitssystem aus unterschiedlichen Töpfen finanziert wird.
Die „Krone“ besuchte die Reha-Station Rekiz im Kinderspital und sprach mit Team sowie betroffenen Familien. Fazit: Die Einrichtung muss unbedingt erhalten bleiben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.