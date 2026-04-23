Video: Altach und WSG Tirol teilen sich die Punkte

Der SCR Altach und die WSG Tirol haben sich am Dienstag mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Damit verpassten es die Vorarlberger von Trainer Ognjen Zaric, ihre Position an der Tabellenspitze der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga zu untermauern. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).