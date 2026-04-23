„Hart zu akzeptieren, ich habe sehr viel geweint!“

Oberösterreichs Wasserski-Aushängeschild Nici Kuhn stürzte im Training und verletzte sich schwer am Knie. Während am Donnerstag die OP in Innsbruck erfolgt, ist dadurch die Saison inklusive Europameisterschaft gelaufen. Durch die Verletzung rückt aber plötzlich die WM in den Fokus, die sonst nicht geplant gewesen wäre.
Ich bin gerade richtig in Schwung gekommen und war noch nie zu diesem frühen Zeitpunkt derart gut in Form. So viel Freude am Wasserskifahren hatte ich seit Jahren nicht“, sagt Nici Kuhn im Gespräch mit der „Krone“ mit gedämpfter Stimme: „Und dann ist das Unheil passiert. . .“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.