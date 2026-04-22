DAS ist ein Streitthema zwischen Bahati und Marzio

Reality-TV-Star Bahati Venus und ihr Marzio schweben auf Wolke sieben und wollen im Herbst 2026 heiraten, doch wie bei jedem Liebespaar gibt es auch bei ihnen Zündstoff. Über welches Thema die beiden öfters diskutieren – und was Marzio zu Bahatis OnlyFans-Karriere sagt ? Das verraten sie im Talk bei „Krone zu Mittag“ im krone.tv-Studio.