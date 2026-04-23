Diese Regel-Revolution legt eine Bruchlandung hin

Jetzt sind sogar ausgewiesene Experten verwirrt! „Wenn du dir das durchliest – speziell im Englisch der FIA – dann ist klar, dass das kein Fan mehr verstehen kann“, sagt Christian Klien. Österreichs bislang letzter F1-Pilot erklärt seit fünf Jahren den ServusTV-Zusehern die Königsklasse. Was künftig noch schwieriger wird, weil das neue Reglement nach nur drei Rennen schon wieder verändert wird.