Diese Regel-Revolution legt eine Bruchlandung hin

Die Formel 1 wollte mit dem neuen Reglement in ein neues Zeitalter aufbrechen. Stattdessen gab es auf der Strecke Chaos und von den Fahrern harsche Kritik. Die FIA ruderte nun zurück, ändert schon wieder die Regeln. Wer kennt sich da noch aus?
Jetzt sind sogar ausgewiesene Experten verwirrt! „Wenn du dir das durchliest – speziell im Englisch der FIA – dann ist klar, dass das kein Fan mehr verstehen kann“, sagt Christian Klien. Österreichs bislang letzter F1-Pilot erklärt seit fünf Jahren den ServusTV-Zusehern die Königsklasse. Was künftig noch schwieriger wird, weil das neue Reglement nach nur drei Rennen schon wieder verändert wird.
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