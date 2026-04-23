Ex-Präsident der Philippinen vor Strafgericht

Mord und Mordversuch in 78 Fällen

Die Ankläger wollen Duterte wegen einer mörderischen Kampagne mit Dutzenden Opfern in seinem Land den Prozess machen. Sie beschuldigen den 81-Jährigen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im staatlichen „Anti-Drogen-Krieg“ – insbesondere Mord und Mordversuche in 78 Fällen.

Die Richter hatten zunächst in einem Vorverfahren die Beweislage geprüft. Noch am Mittwoch hatte das Gericht einen Antrag der Verteidigung zurückgewiesen, der die Zuständigkeit des Gerichts bezweifelt hatte. Die Verteidigung hatte auch versucht, den Prozess mit Hinweis auf die schlechte Gesundheit Dutertes zu verhindern. Doch auch damit war sie gescheitert.