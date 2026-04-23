Brand gesteht sexuelle Beziehung mit 16‑Jähriger

Situation nicht verstanden

Brand erklärte, er sei „ein sehr anderer Mensch“ gewesen und habe als junger, unerfahrener 30‑Jähriger nicht verstanden, wie stark der Machtunterschied zwischen ihm als prominenter Persönlichkeit und einer minderjährigen Partnerin tatsächlich gewesen sei. Er räumte ein, dass er „kaum oder gar keine Rücksicht“ darauf genommen habe, wie sein Verhalten andere beeinflusste.