Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Selbstsüchtig“

Brand gesteht sexuelle Beziehung mit 16‑Jähriger

Society International
23.04.2026 12:37
Comedian und Schauspieler Russell Brand
Comedian und Schauspieler Russell Brand(Bild: AP/Alberto Pezzali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Comedian und Schauspieler Russell Brand sorgt erneut für Schlagzeilen: In einem aktuellen Interview in der „Megyn Kelly Show“ hat der 50‑Jährige bestätigt, dass er im Alter von 30 Jahren eine sexuelle Beziehung mit einer damals 16‑jährigen Jugendlichen hatte.

0 Kommentare

Obwohl der Kontakt laut Brand einvernehmlich und nach britischem Recht legal gewesen sei – das Schutzalter liegt im Vereinigten Königreich bei 16 Jahren -, bezeichnet er sein Verhalten rückblickend als „selbstsüchtig“ und „ausbeuterisch“.

Situation nicht verstanden
Brand erklärte, er sei „ein sehr anderer Mensch“ gewesen und habe als junger, unerfahrener 30‑Jähriger nicht verstanden, wie stark der Machtunterschied zwischen ihm als prominenter Persönlichkeit und einer minderjährigen Partnerin tatsächlich gewesen sei. Er räumte ein, dass er „kaum oder gar keine Rücksicht“ darauf genommen habe, wie sein Verhalten andere beeinflusste.

Lesen Sie auch:
Russell Brand erschien mit Bibel und Kreuz um den Hals beim Gerichtstermin und plädierte auf ...
Mit Bibel vor Gericht
Komiker Russell Brand plädierte auf nicht schuldig
24.02.2026
Sexuelle Übergriffe
Russell Brand entgeht trotz neuen Vorwürfen U-Haft
20.01.2026

Anklagen wegen Vergewaltigung
Die Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Brand mit insgesamt sieben strafrechtlichen Vorwürfen, darunter mehrere Anklagen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe, konfrontiert ist. Der Entertainer hat in allen Punkten auf nicht schuldig plädiert. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 1999 und 2009 ereignet haben. Der Prozessbeginn ist für Oktober angesetzt.

Trotz der laufenden Verfahren nutzte Brand das Interview, um erneut zu betonen, dass er niemals nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen begangen habe. Er sprach offen über seine Vergangenheit, die er selbst als geprägt von „Drogen, Sexsucht und Unreife“ beschreibt, und versuchte, seine heutige Haltung als reflektierter, religiös orientierter Mensch darzustellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
23.04.2026 12:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
165.563 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
148.620 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
129.089 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1574 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1065 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1045 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Mehr Society International
„Selbstsüchtig“
Brand gesteht sexuelle Beziehung mit 16‑Jähriger
Börsen-Beben!
Sweeney & Dunne lassen Victoria‘s Secret abstürzen
„Pretty in Pink“
Charlie Sheens Tochter sorgt für Schnappatmung
Wollen ESC ohne Israel
Mehr als Tausend Musiker rufen zum Boykott auf
„Mit Bügel beworfen“
Horror-Job bei Kylie Jenner? Ex-Haushilfe klagt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf