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LA-Legende Beate Taylor erwartet ihr erstes Baby!

Sport-Mix
23.04.2026 12:55
Beate Taylor und Christian Taylor
Beate Taylor und Christian Taylor(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Beate Taylor erwartet in Kürze ihr erstes Baby! Die ÖLV-Leistungssportkoordinatorin, die unter ihrem Mädchennamen Beate Schrott 2012 über 100 m Hürden EM-Vierte und Olympia-Siebente war, befindet sich deshalb in Mutterschutz und anschließend in Karenz ...

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Ihr Mann Christian Taylor, bisher ihr Stellvertreter, übernimmt ab sofort ihre Agenden. Christian arbeitet seit dem vergangenen Jahr gemeinsam mit Beate für den ÖLV. Er ist eine Legende im Dreisprung, war zweimal Olympiasieger und viermal Weltmeister.

Da Beate Taylor das Baby erwartet, hatte der ÖLV für die kommenden Großveranstaltungen schon rechtzeitig umgeplant.

Christian Taylor und Beate Taylor
Christian Taylor und Beate Taylor(Bild: Olaf Brockmann)

Gruber kehrt aus Pension zurück
Hannes Gruber, seit einiger Zeit schon in Pension, ist deshalb jetzt wieder Delegationsleiter bei der EM in Birmingham, den Crosslauf-Europameisterschaften, den Balkan-Meisterschaften und bei der Roadrunning-WM.

Christian Taylor führt die Delegation bei der U20-WM in Eugene an. Dies teilte der ÖLV mit ...

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