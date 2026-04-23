Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“

In einer neuen Folge von „Message macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem Ökonomen Holger Bonin vom Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land und Prognosen. Weshalb Vorhersagen oft danebenliegen – und warum sie trotzdem unverzichtbar sind.
IHS-Chef Bonin erklärt gleich zu Beginn das von Gerald Fleischmann angesprochene Prognose-Paradoxon: Vorhersagen werden die Zukunft nie exakt treffen können, weil sie nur auf dem aktuellen Wissensstand basieren und den Status-quo abbilden, aber: „Sie zeigen, was passiert, wenn man nicht handelt“, so der Wirtschaftsexperte. Daher seien Prognosen ein wichtiges Instrument, um Politik und Öffentlichkeit zu warnen und Handlungsbedarf frühzeitig zu erkennen.
Mit Blick auf die Wirtschaftslage, auch in Österreich, zeigt er sich wenig optimistisch. Die Unsicherheiten – etwa durch geopolitische Konflikte – bleiben hoch. Fehler aus den vergangenen Krisenjahren hätten einen Riesenloch ins Budget gerissen. Gleichzeitig sei ein kompletter Absturz nicht ausgemacht: „Es kann auch besser werden, wenn sich die Rahmenbedingungen rasch ändern.“ Etwa wenn der Iran-Krieg schnell vorbei ist. Und „populistische Wirtschaftspolitik à la Donald Trump zu einem Ende kommt.“ Im Moment würden die Zeichen aber nicht darauf stehen, so der deutsche Wirtschaftswissenschafter.
Der IHS-Chef sieht in Österreich eine Phase stagnierenden Wohlstands seit 2019: „Wir erleben eine Art verlorene Dekade“ – und: das neue Doppelbudget, an dem die Regierung gerade arbeitet, werde nicht ohne Schmerzen und Einschnitte umzusetzen sein. Trotz komplizierter Weltlage sieht der Ökonom einen Hoffnungsschimmer: „Krisen sind nicht neu...wir lernen aus diesen Dingen. Wir sind bis jetzt immer noch rausgekommen und haben uns entwickelt.“
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