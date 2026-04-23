Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“

Mit Blick auf die Wirtschaftslage, auch in Österreich, zeigt er sich wenig optimistisch. Die Unsicherheiten – etwa durch geopolitische Konflikte – bleiben hoch. Fehler aus den vergangenen Krisenjahren hätten einen Riesenloch ins Budget gerissen. Gleichzeitig sei ein kompletter Absturz nicht ausgemacht: „Es kann auch besser werden, wenn sich die Rahmenbedingungen rasch ändern.“ Etwa wenn der Iran-Krieg schnell vorbei ist. Und „populistische Wirtschaftspolitik à la Donald Trump zu einem Ende kommt.“ Im Moment würden die Zeichen aber nicht darauf stehen, so der deutsche Wirtschaftswissenschafter.