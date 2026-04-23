Zwei mutmaßliche Agenten in Bayern gefasst

Der Vorfall ereignete sich am 12. April bei der Gemeinde Neuendettelsau. Der 43-jährige Ukrainer und der 45-jährige Lette seien bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mit. Ihnen werden Agententätigkeiten zu Sabotagezwecken vorgeworfen. Der mutmaßliche Auftraggeber könne aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt werden, hieß es. Möglich ist ein Bezug zu Russland. In der Ukraine unterstützen Teile der Bevölkerung nach wie vor die Politik Russlands, in Lettland gibt es eine große russische Minderheit.