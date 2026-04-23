Hulk Hogan? „Menge an Fentanyl kann Pferde töten“

Hogan, bürgerlich Terry Bollea, kämpfte jahrelang mit Medikamenten- und Alkoholproblemen. In der Netflix-Dokumentation „Hulk Hogan: Real American“ schilderte der US-Amerikaner selbst: „Ich habe 80 Milligramm Fentanyl genommen, zwei Stück morgens, und sie mir unter das Zahnfleisch gestopft. Ich hatte zwei 300-mg-Fentanylpflaster an den Beinen und man gab mir sechs 1500-mg-Fentanyl-Lutscher zu essen. Ich ging in die Apotheke, und der Apotheker sagte: ‘Sie müssten tot sein. Wir haben noch nie erlebt, dass ein Mensch so viel Fentanyl genommen hat.‘“