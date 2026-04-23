Hulk Hogan? „Menge an Fentanyl kann Pferde töten“

Mit Eric Bischoff hat sich ein ehemaliger Wrestling-Manager mit erschreckenden Details zu Hulk Hogans Alkohol- und Tablettenmissbrauch geäußert. Die Menge, die die Wrestling-Ikone an Fentanyl zu sich nahm, hätte ein Pferd töten können, so der 70-Jährige.
Hogan, bürgerlich Terry Bollea, kämpfte jahrelang mit Medikamenten- und Alkoholproblemen. In der Netflix-Dokumentation „Hulk Hogan: Real American“ schilderte der US-Amerikaner selbst: „Ich habe 80 Milligramm Fentanyl genommen, zwei Stück morgens, und sie mir unter das Zahnfleisch gestopft. Ich hatte zwei 300-mg-Fentanylpflaster an den Beinen und man gab mir sechs 1500-mg-Fentanyl-Lutscher zu essen. Ich ging in die Apotheke, und der Apotheker sagte: ‘Sie müssten tot sein. Wir haben noch nie erlebt, dass ein Mensch so viel Fentanyl genommen hat.‘“
Scheidung, Drogensucht, finanzielle Probleme
2009 ging Hogans Ehe mit seiner Frau Linda in die Brüche, zur selben Zeit kämpfte der WWE-Hall-of-Famer mit finanziellen Problemen und einer Fentanyl-Sucht. Bischof, der Hogan zu der Zeit zu einem Vertrag mit TNA Wrestling verhalf, offenbarte in der Doku: „Deine Frau lässt sich von dir scheiden, deine Ärzte verschreiben dir Unmengen von Tabletten, die ein Pferd töten können, und du spülst das Ganze mit einem Liter Wodka am Tag runter.“ Hogans Sucht nach der gefährlichen Substanz sei „nur schwer mitanzusehen“ gewesen.
Die Wrestling-Ikone verstarb am 24. Juli im Alter von 71 Jahren im Morton Plant Hospital in Florida. Zuvor hatte Hogan in seinem Haus in Clearwater einen Herzinfarkt erlitten.
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