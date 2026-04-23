Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

19-Jähriger verletzt

Wien: Parkplatz-Streit endet im Krankenhaus

Wien
23.04.2026 12:40
Der 19-Jährige wurde vom Seitenspiegel des Lenker erfasst. Zeugen alarmierten die Polizei.
Der 19-Jährige wurde vom Seitenspiegel des Lenker erfasst. Zeugen alarmierten die Polizei.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem zunächst harmlosen Verkehrsunfall ist Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Brünner Straße in Wien ein Streit völlig eskaliert. Denn ein 36-Jähriger soll mit seinem Kleintransporter gezielt auf einen 19-Jährigen losgefahren sein und ihn dabei verletzt haben.

0 Kommentare

Laut Polizei zufolge war es zuvor zu einem Streit zwischen dem jungen Mann und einem 36-jährigen Lenker eines Kleintransporters gekommen. Nachdem der 19-Jährige sein Auto am Parkplatz abgestellt hatte und zu Fuß weitergehen wollte, dürfte die Situation erneut hochgekocht sein.

Fußgänger mit Seitenspiegel erfasst
Denn der 36-Jährige hat den Fußgänger mit dem Seitenspiegel seines Fahrzeugs erfasst. Der 19-Jährige stürzte und wurde durch das Fahrzeug verletzt.

Anzeige auf freiem Fuß
Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er jedoch auf freiem Fuß angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.04.2026 12:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
8° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 18°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 19°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
165.563 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
148.620 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
129.089 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1574 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1065 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1045 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Mehr Wien
19-Jähriger verletzt
Wien: Parkplatz-Streit endet im Krankenhaus
Alle Highlights
Pfiffe in Hütteldorf! Rapids Heimpleite im Video
Krone Plus Logo
Sexuelle Übergriffe
So will Wien in Bädern jetzt für Sicherheit sorgen
Hohe Dunkelziffer
Antisemitismus in Österreich erreicht Höchststand
Krone Plus Logo
Nur 4,5 Jahre Haft
Urteil für Kinderschänder regt auf: Gesetzeslücke?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf