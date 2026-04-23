Wien: Parkplatz-Streit endet im Krankenhaus

Nach einem zunächst harmlosen Verkehrsunfall ist Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Brünner Straße in Wien ein Streit völlig eskaliert. Denn ein 36-Jähriger soll mit seinem Kleintransporter gezielt auf einen 19-Jährigen losgefahren sein und ihn dabei verletzt haben.
Laut Polizei zufolge war es zuvor zu einem Streit zwischen dem jungen Mann und einem 36-jährigen Lenker eines Kleintransporters gekommen. Nachdem der 19-Jährige sein Auto am Parkplatz abgestellt hatte und zu Fuß weitergehen wollte, dürfte die Situation erneut hochgekocht sein.
Fußgänger mit Seitenspiegel erfasst
Denn der 36-Jährige hat den Fußgänger mit dem Seitenspiegel seines Fahrzeugs erfasst. Der 19-Jährige stürzte und wurde durch das Fahrzeug verletzt.
Anzeige auf freiem Fuß
Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er jedoch auf freiem Fuß angezeigt.
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