Video: Tabellenführung und verdienter Ried-Sieg

Die SV Ried hat mit einem verdienten 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den GAK die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Durch Tore von Ante Bajic (28.) und Kingstone Mutandwa (35.) zogen die Innviertler von Trainer Maximilian Senft am Dienstag wieder an Altach vorbei. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).