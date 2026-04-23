„Kein ,Plan B‘ für Patienten“ von Kinder-Reha

Seit einem Unfall im Vorjahr ist die Familie einer 15-Jährigen im Ausnahmezustand. Nichts ist mehr so, wie es war. Viele Wochen wird die Tochter schon auf der Rekiz-Station in Salzburg behandelt. „Es gibt nichts Besseres als diese Einrichtung. Einfach sensationell, was das Team für die Familien leistet“, so der Vater dankbar.