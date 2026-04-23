„Kein ,Plan B‘ für Patienten“ von Kinder-Reha

Die Akut- und Früh-Reha-Station Rekiz für schwerst kranke Kinder im Salzburger Uniklinikum ist unverzichtbar. Die Finanzierung steht aber auf der Kippe, weil die Gesundheitskasse (ÖGK) den Geldhahn zudrehte. Die „Krone“ sprach mit Ärzten, Pflege-Team und einem betroffenen Vater.
Seit einem Unfall im Vorjahr ist die Familie einer 15-Jährigen im Ausnahmezustand. Nichts ist mehr so, wie es war. Viele Wochen wird die Tochter schon auf der Rekiz-Station in Salzburg behandelt. „Es gibt nichts Besseres als diese Einrichtung. Einfach sensationell, was das Team für die Familien leistet“, so der Vater dankbar.
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