„Grapscher“ kostet Braut in spe 5000 Euro Strafe

Carabinieri griffen rasch ein

Dazu überstieg die Frau sowohl die Umzäunung als auch den Rand des Beckens. Um nicht ins Wasser zu fallen, trat sie auf die Beine eines Pferdes, das Teil der Brunnenanlage von Bartolomeo Ammannati (1511-1592) ist. Einsatzkräfte, die sich in der Nähe befanden, griffen ein, holten die Frau aus dem Brunnen und nahmen ihre Daten auf.