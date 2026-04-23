Dany Michalski: Zwischen Glanz, Krisen & neuem Mut

Dany Michalski ist mit 15 als Model durchgestartet, lief in den 90ern mit Claudia Schiffer & Co. über die großen Laufstege – später erhielt sie gleich zweimal die Diagnose Brustkrebs. Heute zeigt das Ex‑Topmodel, wie sie zwischen Glamour, Schicksalsschlägen und Spiritualität beeindruckende Stärke entwickelt hat – und anderen Mut macht.