Tennis-Challenger in Bad Waltersdorf abgesagt

Sogar der Davis Cup kam

2024 war es sogar gelungen, im Vorfeld des Turniers den Davis Cup in die Steiermark zu locken. Das Duell gegen die Türkei ging damals mit 3:0 an die ÖTV-Truppe. Einen rot-weiß-roten Turniersieg im Challenger gab es nie, Dennis Novaks Finaleinzug 2023 blieb das höchste der Gefühle.