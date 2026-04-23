Tennis-Challenger in Bad Waltersdorf abgesagt

Schlechte Nachrichten für den steirischen Tennis-Sport. Das ATP-Challenger in Bad Waltersdorf wird heuer nicht stattfinden. An einem Comeback im Turnierplan für die Saison 2027 wird aber schon eifrig gearbeitet.
Flip Misolic, Jurij Rodionov oder Joel Schwärzler schlugen hier in den vergangenen Jahren auf. Heuer bleibt es auf den Tennis-Courts in Bad Waltersdorf aber leise, findet nach drei erfolgreichen Veranstaltungen diesmal kein ATP-Challenger statt.
„Aufgrund der nochmals deutlich gesteigerten Anforderungen der ATP für das Turnier und der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen müssen wir schweren Herzens das Turnier für 2026 absagen“, sagte am Donnerstag Veranstalter Sascha Freitag.
Sogar der Davis Cup kam
2024 war es sogar gelungen, im Vorfeld des Turniers den Davis Cup in die Steiermark zu locken. Das Duell gegen die Türkei ging damals mit 3:0 an die ÖTV-Truppe. Einen rot-weiß-roten Turniersieg im Challenger gab es nie, Dennis Novaks Finaleinzug 2023 blieb das höchste der Gefühle.
Was nicht war, kann aber noch werden: „Wir arbeiten aber schon mit Hochdruck an einer Fortsetzung und Neuauflage des ATP-Events für 2027“, verspricht Freitag.
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